ДБР досліджує обставини прориву російськими військовими кордону у Харківській області

● Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами російської федерації державного кордону в Харківській області.

● 10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з рф, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

● Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця».

● У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

● Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом.

● Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України).

● Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

● Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/dbr-doslidzhue-obstavini-prorivu-rosijskimi-vijskovimi-kordonu-u-harkivskij-oblasti)

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4409

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