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ДБР розслідує факти можливих зловживань поліцейськими, озвучені в сюжеті Слідство. Інфо «Місто вкрадених квартир»

ДБР розслідує факти можливих зловживань поліцейськими, озвучені в сюжеті Слідство. Інфо «Місто вкрадених квартир»

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами, озвученими у журналістському розслідуванні програми Слідство. Інфо «Місто вкрадених квартир».

У сюжеті розповідається про ймовірні схеми заволодіння житлом постраждалих, що має ознаки шахрайства.

Також журналісти наводять факти, що можуть свідчити про причетність до вказаних шахрайських дій з нерухомістю працівників поліції. Подібні дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейськими службовим становищем всупереч інтересам служби.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Источник: dbr.gov.ua

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