ДБР забезпечило передачу державі понад 2,2 млрд гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора

● Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

● Арешт цих коштів відбувся в результаті плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.

● ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

❗ Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4556

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