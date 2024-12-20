Defense Express: Чому на "Комбинат "Каменский" у Ростовській області не шкода ATACMS та Storm Shadow

(https://defence-ua.com/news/chomu_na_kombinat_kamenskij_u_rostovskij_oblasti_ne_shkoda_atacms_ta_storm_shadow-17491.html)

Сили оборони України сьогодні, 18 грудня, завдали результативний удар по військовому промисловому об'єкту рф в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області - "Комбинату "Каменский".

На відео від місцевих жителів зафіксовано як роботу російської системи протиповітряної оборони, так і мінімум три вибухи від "пропущених" саме на території цього підприємства. Формально воно знаходиться лише у 14 км від кордону з Україною, але від поточної лінії фронту у близько 220 км.

Для удару вочевидь були використані балістичні ракети ATACMS, про що говорять спроби російських ЗРК перехопити висотні об'єкти, так і крилаті ракети типу Storm Shadow / SCALP. Про використання останніх говорить ще одне відео з уламками однієї підбитої ракети у районі Каменськ-Шахтинського.

Але результат атаки у будь-якому випадку успішний. А витрати цих ракет цілком виправдані, бо "Комбинат Каменский" є виробником твердого палива для ракет. Його продукція використовується у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", фігурує інформація й про постачання твердого палива з цього підприємства і для виробництва балістичних ракет "Искандер".

Окрім того, він пов'язаний і з виробництвом твердого палива й для російських міжконтинентальних ракет і ще за часи СРСР брав участь у виробництві палива для "Тополя".

Враховуючи важливість об'єкта, його доволі щільно прикривають засоби протиповітряної оборони. Станом на літо цього року детальні супутникові знімки показували, що навколо нього розміщено, як мінімум, один С-400 та два ЗРКГ "Панцирь".

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19242

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