Деякі приватні землевласники на кордоні з рф та білоруссю готові зустрічати окупантів з білими прапорами, аби на їх ділянках не будували фортифікації — "BBC Україна"

У своєму матеріалі журналісти дослідили проблему "приватних кордонів" в Україні — ситуації, коли значна частина земель сільськогосподарського призначення поряд з рф були передані за часів незалежності у приватну власність. Тепер це спрацювало на шкоду, оскільки частина землевласників чинить опір і не переймається забезпеченням оборонних потреб держави.

Жителі прикордонних районів розповідають: ті, кому у різний час передали ділянки у власність, не завжди займалися там сільським господарством. Натомість, деякі з них облаштували там "коридори" для контрабанди та нелегальної міграції. Дехто навіть поставив приватну охорону.

Зараз у приватній власності перебуває понад сім тисяч гектарів прикордонних земель. Ще шість тисяч гектарів — землі комунальної власності. Їх треба відчужити для того, аби розмістити прикордонну та інженерну інфраструктуру. З них на кордон з рф та білоруссю припадає 4,4 тисячі га.

Як пояснюють прикордонники, викупом ділянок мали б займатись обладміністрації, але з початку великої війни вони це не робили через "відсутність державного фінансування".

У ДПСУ зазначають, що на приватній землі без дозволу власника неможливо встановлювати інженерні загородження та споруди. Тобто, фактично безпека мільйонів залежить від бажання/небажання невеликої групи осіб піти на зустріч державі.

24 лютого 2023 року ВРУ схвалила закон про примусове відчуження на користь держави прикордонних земель на час війни. Однак на практиці застосовувати його важко, кажуть військові.

У деяких регіонах люди погрожують перешкоджати зведенню фортифікацій на власних ділянках — хтось через наближення посівної, інші причин не називають.

На Рівненщині в одному з населених пунктів до групи, яка зводила укріплення, вийшли місцеві і заявили:

"Ми цього не допустимо, будемо стояти живим щитом! Будемо їх (окупантів — ред.) зустрічати з білими прапорами".

Джерело: https://t.me/znua_live/141761

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