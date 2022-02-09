Дело о крушении Ан-26 рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Харькова

Такое решение принял Харьковский апелляционный суд 8 февраля.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Суд удовлетворил Чугуевского городского суда о передаче уголовного производства по факту крушения Ан-26 в другой суд.

Напомним, ранее коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника одного из подозреваемых о переносе слушания дела из Чугуевского городского суда Харьковской области в Винницкий городской суд Винницкой области. Потому рассмотрение уголовного производства будет продолжаться в Чугуевском городском суде Харьковской области.

5 мая 2021 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26.

Расследование установило, что бывшие Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях. Кроме того, они нарушили правила подготовки и проведения полетов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вита Чуб

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