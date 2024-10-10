Депортують та мілітаризують: як росіяни нищать ідентичність українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Їм промивають мізки, навʼязують російську культуру та агітують вступати до лав російської армії.

Детальніше про цинічні злочини рф, що стосуються дітей, читайте (https://drive.google.com/file/d/1yz5KDOEC8LNGu50Fbe27hfP_rBCgtekz/view) у спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Центр стратегічних комунікацій зібрав основні тези з нього

Джерело: https://t.me/spravdi/42005

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