Держава-агресор росія готує нові антиукраїнські інформаційні операції у Європі, ― Вадим Скібіцький

Нові пропагандистські операції, які росія готує для проведення у країнах Європи, спрямовані, зокрема, проти українських біженців.

Мета ― переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту “Нова країна” “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави”.

Він розповів, що росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників ― так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.

“Це презентації різних “художніх і документальних” книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей”, – сказав Вадим Скібіцький.

Також представник ГУР МО України наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату росією війну.

“Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Джерело: gur.gov.ua

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