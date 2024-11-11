Десантники зі пскова збились у купу ― прилетіла ракета: деталі нищівного удару ГУР та ОУВ “Таврія”

Якось окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру.

Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ “Таврія” по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження.

Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.

Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло ― спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

Боротьба триває.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»