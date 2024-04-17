Єдиним джерелом небезпеки для світу є російська окупація ЗАЕС. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

15 квітня на засіданні Ради Безпеки ООН представники ЄС, США та України наголосили на відповідальності росії за інциденти на Запорізькій АЕС.

● рф несе повну відповідальність за загрози для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій ЗАЕС. Першопричиною всіх ризиків є неспровокована агресивна війна росії проти України.

● Окупація російськими військами ЗАЕС, а також експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом – перетворюють найбільшу АЕС в Європі у джерело небезпеки.

● Серед порушень, які вчиняє рф, – мінування периметру станції, блокування доступу законного керівництва і персоналу до об'єкта, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, неспроможність своєчасного та повного технічного обслуговування.

● рф висуває божевільні звинувачення проти України в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції.

● Допоки держава-агресор рф має право вето в РБ ООН, цей орган не може ухвалювати рішення, спрямовані на забезпечення безпеки і миру в Європі.

Британські аналітики мають докази фальсифікування росією безпілотної атаки на Запорізьку атомну електростанцію в тимчасово окупованому Енергодарі.

Greenpeace Німеччини опублікував нове дослідження аналітиків McKenzie Intelligence Services (https://mckenzieintelligence.com/) щодо заяв російського уряду про нібито українські атаки на ЗАЕС. Попередня оцінка полягає в тому, що безпілотники, ймовірно, були запущені поблизу ЗАЕС, а отже, з вірогідністю 55-75 % могли прилетіти з території, окупованої росією.

Що стосується пошкодження даху навчального центру, то у McKenzie не виключають, що ураження могло статися з повітря, але водночас аналітики повідомляють, що ці пошкодження могли статися в результаті вибухівки, розміщеної на даху заздалегідь.

Українська версія доповіді буде доступна на сайті згодом. (https://www.greenreconstruction.com/home-ua#news)

У McKenzie зазначають, що російський уряд є експертом у тому, що називається маскуванням або обманом.

Маккензі робить висновок, що інцидент із дронами на ЗАЕС 7 квітня 2024 «може бути операцією під чужим прапором».

Джерело: https://t.me/spravdi/37981, https://t.me/Tsaplienko/52119

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