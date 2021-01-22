Директор лицея сдал ученика в полицию

Директор лицея в Новой Водолаге в ноябре 2020 года обратился в полицию с жалобой на ученика 5 класса. Как сообщили в полиции, подросток устроил травлю своим одноклассникам.

В ходе расследования выяснилось, что мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, нецензурно ругался, а также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой.

В лицее рассказали, что на уроках школьник постоянно нарушал дисциплину и устраивал драки.

Полицейские составили в отношении 46-летней матери подростка протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд обязал женщину заплатить штраф в размере 850 грн.

Источник: sq.com.ua

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