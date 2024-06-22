Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 83

Дивні події в Словаччині

Дивні події в Словаччині

У Словаччині з приходом до влади проросійського президента Пеллегріні, ініціювали розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і частини системи ППО "Куб" у 2023 році — агентство TASR.

Скарга нового Міноборони країни стосується підозр у диверсії, зловживання повноваженнями та порушення обов’язків щодо управління державним майном.

На думку правників, тимчасовий уряд Едуарда Хегера не мав повноважень дарувати озброєння і техніку іншій країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/153906

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США продовжать підсилювати українську ППО
Сегодня 06:48    21
Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за 2/3 июня
Сегодня 06:37    48
Маячня: «Захід готовий «списати» Зеленського і поставити на його місце Залужного»
Сегодня 06:28    56
В Сенат США внесли закон о признании россии спонсором терроризма
Сегодня 06:18    60
Новини
Сегодня 06:00    68
Оперативна інформація станом на 19.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення
21.06.2024 19:58    167
Оперативна інформація станом на 16.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення
21.06.2024 17:43    149
Союз росії і КНДР – це відродження путіним гітлерівської «вісі зла»
21.06.2024 10:28    164
Південна Корея "перегляне" питання постачання зброї в Україну, наводить слова представника президента Yonhap News Agency
21.06.2024 10:15    176
Чергова стаття у західній пресі щодо розбіжностей США та України щодо корупції
21.06.2024 10:03    189
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 