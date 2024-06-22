Дивні події в Словаччині

У Словаччині з приходом до влади проросійського президента Пеллегріні, ініціювали розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і частини системи ППО "Куб" у 2023 році — агентство TASR.

Скарга нового Міноборони країни стосується підозр у диверсії, зловживання повноваженнями та порушення обов’язків щодо управління державним майном.

На думку правників, тимчасовий уряд Едуарда Хегера не мав повноважень дарувати озброєння і техніку іншій країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/153906

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