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Дивовижна історія подвигу та порятунку українського пілота

Дивовижна історія подвигу та порятунку українського пілота

У Повітряних силах розповіли про пілота з позивним "Джеф", який 23 листопада 2023 року на підбитому МіГ-29 знищив російський зенітний ракетний комплекс С-400.

26-річний захисник здійснив уже понад 150 бойових вильотів, під час яких випустив близько півсотні ракет HARM, більше десятка керованих авіабомб JDAM, збив понад десять БпЛА, нищив ворожі ППО та неодноразово прикривав українських штурмовиків. "Джефа" нагородили Хрестом бойових заслуг та орденом За мужність III ступеня.

Під час листопадової операції він повинен був ліквідувати російську установку під Донецьком з допомогою ракет HARM. Ціль була важлива, адже у небезпеці могли опинитися інші пілоти, які тоді якраз працювали КАБами.

Коли "Джеф" набрав швидкість, у правий борт МіГ-29 було здійснено потужний удар, через який відмовила низка систем. Варіантів, що робити далі, було два: або відвернути літак, після чого він би впав, або спробувати випустити ракети по російській цілі, до того ж до пуску залишалося лише 30 секунд. І "Джеф" все ж вистрілив, та у винищувачі відмовила гідросистема і його "повело" вправо.

Після цього росіяни випустили по МіГу ще одну ракету. Але пілот випустив і другу HARM, після чого повітряне судно повністю втратило керованість і почало падати. Коли захисник катапультувався, в його борт якраз врізалася ракета ворога.

Приземлився він у небезпечному районі — за 26 кілометрів від Донецька, де було безліч ДРГ і російських спецпризначенців. Пілот швидко зняв маску і комбінезон, побіг у посадку та зателефонував побратиму. "Джеф" чув вигуки окупантів, які вже шукали його, проте все ж зумів пробігти до точки, яку назвав йому інший військовий. Згодом пілота знайшов рятувальник.

До строю він повернувся через три місяці.

Джерело: https://t.me/znua_live/160424

Новости портала «Весь Харьков»

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