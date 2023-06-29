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Дніпро заспокоївся

Дніпро заспокоївся

У Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі увійшов в природнє русло

Як повідомили в ДСНС, зараз коливання рівня відповідають природним коливанням цієї пори року.

В Украгідроенерго, у свою чергу, повідомили, що станом на зараз рівень води у Дніпрі поблизу Херсона становить 0,28 м за Балтійською системою. Це на 3 см нижче, ніж до підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Підтопленими залишаються два населені пункти (два будинки) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.

Джерело: https://t.me/radarbay/12779

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