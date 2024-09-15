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До кінця поточного року загарбники хочуть проти волі «паспортизувати» усе населення на ТОТ

До кінця поточного року загарбники хочуть проти волі «паспортизувати» усе населення на ТОТ

За задумом кремля, тотальна русифікація має торкнутися усіх мешканців тимчасово окупованих територій України віком від 14 років.

На працівників підприємств, установ та організацій окупанти чинять тиск і залякують позбавленням практично будь-яких прав, повідомив Центр національного спротиву.

У 2025 році тих українців, хто не отримав російську макулатуру, кремлівські терористи вноситимуть на спецоблік та позбавлятимуть прав як «іноземного громадянина».

- Така політика кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців, – наголосили у ЦНС.

Припинити порушення міжнародного права і основних прав людини, спрямованого на ламання волі українського народу, можна тільки звільнивши українську землю від російського окупанта.

Джерело: https://t.me/spravdi/41540

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