В жодного задєржанного, про яких знімаються такі відоси, при собі не було зброї. Абсолютно. Не те шоб вогнепальної, навіть ножа, кастета чи просто газового балончика при собі немає.

І це при тому, шо якшо вірити фесебе, дома в цих тірарістав-дівєрсанав ледве не артилерійський склад з боєприпасами.

Додайте сюди впевненість смєхслужб рф, які хапають постійно тірарістав голими, сука, руками, бо в них чомусь є впевненість в тому шо той, в кого сотня-друга кілограмів вибухівки вдома, нехтує елементарними правилами безпеки.

Добре, х#й з ним, не 100 кг вибухівки, а 5-10. Але один х#й парадокс виходить:

- Той, хто має шось там підривати чи палучіл зоданіє от западних спєцслужб і може за це отримати довічне, ходить по вулиці без зброї

- Макаки фесебе на 146% впевнені шо Той, хто має злі наміри щодо кацапстану і в кого є дома вибухівка, неозброєний

- Після затримання тіраріста в нього знаходять зброю

- Жоден тіраріст під час задєржанія не зробив навіть спроби дати здачі, хоча на шальках терезів можливість провести все життя за гратами

Мораль. Гражданє чєкісти, для кого ви цю х#йню знімаєте?)

Джерело: https://t.me/gistapapapa/82946

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