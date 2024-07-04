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До участі в Олімпіаді допустили росіян, які підтримують війну проти України

До участі в Олімпіаді допустили росіян, які підтримують війну проти України

Як зазначає у своєму розслідуванні «Бабель», йдеться про щонайменше дев'ятьох представників країни-терористки, які виступатимуть у Парижі як так звані «індивідуальні нейтральні атлети». (https://babel.ua/texts/108655-na-olimpiadu-v-parizhi-dopustili-33-neytralnih-rosiyani-shchonaymenshe-dev-yat-z-nih-jizdyat-u-krim-proslavlyayut-okupantiv-ta-shanuyut-rosiyskih-generaliv-rozsliduvannya-babelya)

Серед тих, хто схвалює дії путіна в Україні й допущений до Олімпіади, такі:

• тамара дронова – шосейна і трекова велогонщиця, яка у 2016 та 2019 роках незаконно відвідувала український Крим, працювала в московському товаристві «Динамо», де тренують силовиків МВС, фсб, служби зовнішньої розвідки та «росгвардії»;

• алан остаєв – борець класичного стилю з осетії, їздив на змагання в окупований Крим, зокрема на турнір, присвячений «воззʼєднанню Криму з росією»;

• начин монгуш – борець, у 2021 році служив в армії рф та входив до спортивної збірної міноборони росії. Був учасником пропагандистського проєкту «Я горджуся героями» разом з депутатом від «єдиної росії» ересом сатом і чаяном чимбою – окупантом, який брав участь у війні;

• анжела бладцева – стрибки на батуті. У травні 2023 року брала участь у чемпіонаті в краснодарі, де виступала на тлі z-символіки, напису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів;

• арслан багаєв та єлизавета петлякова – борці. у 2024 році взяли участь у російському турнірі «Кубок Івана Яригіна», куди як гостей запросили російських окупантів. Обох спортсменів нагороджували «ветерани «сво»;

• альона іванченко – велогонщиця. У 2019 році відвідувала окупований Крим, а у 2020 році виступала в окупованому Севастополі.

Джерело: https://t.me/spravdi/39848

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