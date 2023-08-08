До України з-за кордону не повертаються 40-60% вітчизняних дипломатів? Це – неправда

Брехня: від початку повномасштабного вторгнення росії до України не повернулися 40-60% українських дипломатів, повідомило DT.ua.

Правда: це не відповідає дійсності, заявили Центру стратегічних комунікацій в МЗС України.

Так, з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися із МЗС та не повернулися до України 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами.

Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов‘язання подальшого працевлаштування в МЗС.

Загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1485 осіб. Отже, кількість тих, які не повернулися, насправді становить 1%.

- Усі дипломати без виключень мають неухильно дотримуватися наказів МЗС щодо повернення по завершенню їхніх відряджень, – підкреслив міністр закордонних справ Кулеба.

Джерело: https://t.me/spravdi/32284

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