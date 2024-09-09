«До зірок» ― фахівці ГУР успішно атакували росію у кіберпросторі

7 вересня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни.

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури держави-агресора.

Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Зазнав труднощів внаслідок атаки і пропагандистський «Сімферопольський форум».

В результаті кібероперції фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4382

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