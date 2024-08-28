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Добрые дроны посетили нефтебазу в Каменском районе Ростовской области
«Это опять горит «Атлас». Взрыв был около 3 ночи, <…> Страшно спать», - скулят местные.
Комбінат забезпечував паливом російські військові частини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Міноборони рф заявило, що над регіоном нібито збили 4 БпЛА.
Також росЗМІ пишуть, що цієї ночі у Воронезькій області атакували склад з боєприпасами.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/41422