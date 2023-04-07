Дональд Трамп винен у краху афганської кампанії - Рада нацбезпеки США

Дональд Трамп назвав адміністрацію нинішнього президента Джо Байдена та його самого "ідіотами", реагуючи на критику власних дій стосовно Афганістану.

У відповідь на опублікований напередодні документ Ради національної безпеки США, в якому вказано, що виведення американських військ з Афганістану у 2021 році багато у чому було спричинене попередніми прорахунками Трампа, експрезидент опублікував гнівний коментар у своїй соцмережі Truth Social.

"У цих ідіотів у Білому домі, які систематично руйнують нашу країну, на чолі з найбільшим ідіотом з усіх, безнадійним Джо Байденом, з'явилася нова гра в дезінформацію — звинувачувати Трампа в їхній вкрай некомпетентній здачі Афганістану. Я спостерігав за тим, як розгорталася ця катастрофа, поряд з усіма іншими...

У цьому винен лише Байден і ніхто інший!", — написав Трамп.

** У своєму звіті Рада національної безпеки США зазначила, що дії Трампа під час президентського терміну спричинили ситуацію, у якій Джо Байден "був значно обмежений у варіантах під час виведення військ з Афганістану".

Зокрема, у документі зазначається, що коли він став президентом, у талібів була найсильніша військова підготовка з 2001 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/87776

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