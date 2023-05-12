Дональд Трамп подав апеляцію на рішення суду у цивільній справі про сексуальне насильство та наклеп стосовно письменниці Джин Керролл — CNBC.

Адвокати експрезидента проситимуть в Другого окружного апеляційного суду США скасувати визначену журі компенсацію у п’ять мільйонів доларів, яку Трамп мусить виплатити Керролл.

В той же час, адвокатка письменниці Роберта Каплан повідомила The New York Times, що Керролл розглядає можливість подати проти Трампа новий позов про наклеп через те, що напередодні ввечері в ефірі CNN він назвав її твердження про зґвалтування "брехнею", а саму її — "дурепою".

**Колишній президент США Дональд Трамп, проти якого порушено кілька справ, учора отримав свій перший вирок — за зґвалтування. Що йому присудили? Чи позбавить його цей вирок можливості стати кандидатом на президентських виборах і як позначиться на шансах перемогти на них? Читайте про це в матеріалі Анни Бродські-Кроткіної "Трампу винесли вирок: що це означає" (https://zn.ua/ukr/WORLD/trampu-vinesli-virok-shcho-tse-oznachaje.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/92395

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