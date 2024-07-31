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Донецк утопает в мусоре!

Донецк утопает в мусоре!

Это не наши утверждения, это - саморазоблачение российских оккупационных властей Донецка. Решив похвастать перед населением, что в Донецке хоть что-то начали делать по наведению порядка, оккупационные власти сообщили в местных средствах информации, что «Донецк начали освобождать от скопившихся гор мусора».

«Коммунальщики с начала июля вывезли свыше 5,5 тысячи кубометров мусора со стихийных свалок в Донецке».

«По данным, предоставленным районными администрациями Донецка региональному оператору по вывозу мусора „Донснабкомплект“, в городе накопилось 150 несанкционированных свалок, которые нужно ликвидировать. Предварительный объем мусора на этих площадках составляет более 15 тыс. кубов», -сообщают оккупанты.

Но оказалось, как и все в «днр», что и это неправда. «В «минстрое днр» уточнили, что фактический объем мусора в 2-3 превышает заявленные властями данные, из-за чего работа существенно осложняется».

То есть, все, что раньше писали украинские блогеры о несостоятельности российских оккупационных властей, умеющих только воровать и грабить, подтверждают сами же российские СМИ. «В связи со сложившейся ситуацией полностью ликвидировать свалки региональный оператор планирует к ноябрю», - сообщают россияне.

Обещания – излюбленный прием россиян! Об этом уже не раз писал «Остров», особенно в 2019-2021 годах, когда в связи с «мусорными» проблемами в Донецке возникали стихийные митинги жителей. Так это - Донецк, а представьте, что делается на окраине Макеевки в Ханжонково или где-то в Харцизске!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1839

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