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Брехня: Західна військова допомога Україні жодним чином не впливає на ситуацію у війні, а тільки вбиває мирне населення. Про це з посиланням на ексвійськового армії США Дугласа Макгрегора пишуть кремлівські пропагандисти.

Правда: західна зброя демонструє високу ефективність в руках Сил оборони України у відсічі збройної агресії росії.

Зокрема, після відновлення поставок зброї і отримання дозволу на застосування її по території рф, на Харківщині вдалося зупинити наступальний потенціал ворога.

Крім того, надані партнерами системи ППО успішно відбивають терористичні ракетні та дронові атаки рф. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб захистити цивільне населення від ударів противника як із землі, так і з повітря.

Щодо Дугласа Макгрегора, то у 2014 році він виправдовував анексію Криму і окупацію Донбасу. Після початку повномасштабного вторгнення, він пророкував швидку поразку України, що промовисто свідчить не лише про його погляди, але й про якість його «експертизи».

Джерело: https://t.me/spravdi/39395

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