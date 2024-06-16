Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 84

«Допомога Україні з боку НАТО тільки озлоблює росію». Це – фейк

«Допомога Україні з боку НАТО тільки озлоблює росію». Це – фейк

#спростуванняЦентру

Брехня: Західна військова допомога Україні жодним чином не впливає на ситуацію у війні, а тільки вбиває мирне населення. Про це з посиланням на ексвійськового армії США Дугласа Макгрегора пишуть кремлівські пропагандисти.

Правда: західна зброя демонструє високу ефективність в руках Сил оборони України у відсічі збройної агресії росії.

Зокрема, після відновлення поставок зброї і отримання дозволу на застосування її по території рф, на Харківщині вдалося зупинити наступальний потенціал ворога.

Крім того, надані партнерами системи ППО успішно відбивають терористичні ракетні та дронові атаки рф. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб захистити цивільне населення від ударів противника як із землі, так і з повітря.

Щодо Дугласа Макгрегора, то у 2014 році він виправдовував анексію Криму і окупацію Донбасу. Після початку повномасштабного вторгнення, він пророкував швидку поразку України, що промовисто свідчить не лише про його погляди, але й про якість його «експертизи».

Джерело: https://t.me/spravdi/39395

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Удар ТОС-1А "Солнцепёк" по Часову Яру
Сегодня 10:05    0
У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну — тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення
Сегодня 09:53    34
Фейк: «ЗСУ навмисно обстрілюють поля на Херсонщині, щоб знищити врожай»
Сегодня 09:41    48
російський Cу-24 порушив повітряний простір Швеції
Сегодня 09:29    76
Дайджест новин НАБУ
Сегодня 09:17    68
Отчаяние путина
Сегодня 09:05    94
10 хороших новин на 15 червня
Сегодня 08:35    112
Правительства США, Канады и Великобритании выступили с официальным предупреждением об угрозе подрывных российских действий в Молдове
Сегодня 08:30    104
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:24    102
Харківщина, 16 червня
Сегодня 08:15    90
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 