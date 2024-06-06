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Екоцид і погрози ядерною катастрофою – це черговий злочин кремля проти України та світу

Екоцид і погрози ядерною катастрофою – це черговий злочин кремля проти України та світу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

5 червня відзначається Всесвітній день охорони довкілля

▶️ російська агресія завдає непоправної шкоди для українського довкілля і продовжує нести екологічні загрози для нашої країни та регіону Східної Європи в цілому.

▶️ російські війська розпочали бойові дії у промислових агломераціях України, де були зосереджені підприємства важкої, хімічної та вугільної промисловості. Як наслідок, територія, атмосфера і надра забруднені токсичними речовинами.

▶️ росіяни порушили недоторканність Чорнобильської радіаційної зони відчуження, їхні дії на захопленій Запорізькій АЕС загрожують новою техногенною катастрофою. москва шантажує Україну і світ можливістю застосування ядерної зброї.

▶️ Рік тому окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення екосистем нижнього Дніпра і знищення біорізноманіття України.

▶️ Знищуються природоохоронні фонди: спалено Серебрянський ліс, окупанти влаштовують «сафарі» у заповіднику Асканія-Нова.

▶️ Значна територія України замінована. Бойові дії призвели до різкого збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

▶️ Внаслідок бойових дій страждає фауна Чорного моря, різко скорочуються популяції видів: риби, птахів та морських савців.

Джерело: https://t.me/spravdi/39119

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