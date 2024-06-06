Екоцид і погрози ядерною катастрофою – це черговий злочин кремля проти України та світу
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
5 червня відзначається Всесвітній день охорони довкілля
▶️ російська агресія завдає непоправної шкоди для українського довкілля і продовжує нести екологічні загрози для нашої країни та регіону Східної Європи в цілому.
▶️ російські війська розпочали бойові дії у промислових агломераціях України, де були зосереджені підприємства важкої, хімічної та вугільної промисловості. Як наслідок, територія, атмосфера і надра забруднені токсичними речовинами.
▶️ росіяни порушили недоторканність Чорнобильської радіаційної зони відчуження, їхні дії на захопленій Запорізькій АЕС загрожують новою техногенною катастрофою. москва шантажує Україну і світ можливістю застосування ядерної зброї.
▶️ Рік тому окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення екосистем нижнього Дніпра і знищення біорізноманіття України.
▶️ Знищуються природоохоронні фонди: спалено Серебрянський ліс, окупанти влаштовують «сафарі» у заповіднику Асканія-Нова.
▶️ Значна територія України замінована. Бойові дії призвели до різкого збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
▶️ Внаслідок бойових дій страждає фауна Чорного моря, різко скорочуються популяції видів: риби, птахів та морських савців.
Джерело: https://t.me/spravdi/39119