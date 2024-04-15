Эпоха безнаказанного террора…

Иран нанёс массированный комбинированный удар по Израилю.

Согласно предварительной информации, Исламская Республика применила 185 дронов-камикадзе Shahed-136 и агалоги, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля" с баллистической траекторией. Уверен, эти данные ещё будут обновляться.

Но этот текст будет посвящён не анализу нанесённых ударов, эффективности израильской ПВО, а совсем иному. Попыткой найти ответ на вопрос, как такое стало возможным? И не только этот удар, а многие вещи, за последние тридцать лет… Такие как первая и вторая чеченские войны, пятидневная война в Грузии, резня в Сирии, гибридное и полномасштабное вторжение в Украину.

Позавчера, когда только начиналась подготовка КСИР к массированному удару по Израилю, мне на глаза попался скрин с видео, на котором в Тегеран стягивались комплексы РЭБ 1Л222М “Автобаза-М”. Данные системы, как по названию вы могли понять, российского производства, играют важную роль при защите сети ПВО от радиоэлектронной борьбы путем постановки помех сигналам GPS, РЛС и спутников на большой высоте и на большом расстоянии, а также для внезапного нападения на вражеские самолеты и атакующие системы, фактически, ослепляя их системы.

Казалось бы, откуда у Ирана современный российский комплекс РЭБ?

Буквально на днях я опубликовал заметку, посвящённую ПТРК. В этой заметке я отмечал, что с апреля 2023 российские оккупанты применяют в Украине иранские ПТРК Dehlaviyeh, которые в самом Иране были приняты на вооружение в 2012-м и являются точной копией российского ПТРК "Корнет", принятого на вооружение в 1998-м году. А недавно КНДР презентовала свой ПТРК Bulsae-5 "불새-5", который является копией иранского ПТРК Dehlaviyeh, который является копией российского ПТРК "Корнет".

По Израилю были запущены баллистические ракеты, преодолевшие от тысячи и более километров. Это стало возможным благодаря тому, что Иран стал успешно развивать свою ракетную программу с начала 1990-х, получая необходимые технологии от КНДР и СССР/россии. В свою очередь, КНДР стала демонстрировать успехи в ракетной программе раньше Ирана.

В 1985 году Иран приобрел у Северной Кореи около 100 ракет Hwasong-5, созданной на базе Р-17 ОТРК "Эльбрус", а затем Hwasong-6, с передачей самих ракетных технологий, благодаря чему Иран смог создать ракету Shahab-1.

Сама же Северная Корея развивала свою ракетную программу, используя как базу не только советские Р-17 ОТРК "Эльбрус" и ТРК "Точка-У", на базе которой была создана KN-02 Toksa (Hwasong-11), а последствии и KN-24, но и уже российские 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которых были созданы KN-23, которыми уже обстреливали Украину.

И это лишь вершина айсберга из всего того, чем СССР, а в последствие россия помогали странам-изгоям в развитии. Террористические, хищнические режимы получали поддержку в развитии своих средств для войны и убийств, в то время как страны Запада, закрывали более трёх десятилетий глаза на происходящее. Вместо нейтрализации и нивелирования этого развития, с ними пытались договариваться, вести диалог с людоедами…

Эпоха Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер прошла. Вместо адекватных, равноценных ответов, дискуссии ни о чём. Террористы с трибуны ООН несут ересь и оправдывают кровопролитие – геноцид! Лидер державы, претендующей на звание мирового гегемона, светоча демократии, призывает избегать эскалации страну, по которой направляются сотни ракет и дронов-камикадзе.

И россии это выгодно.

Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине, точно так же как резня 7 октября… Но США, погрязшие в политическом шапито на капитолийском холме не готовы к двум вызовам одновременно, страны-изгои и диктаторские режимы видят слабость мирового полицейского. Наступает эпоха безнаказанного террора, которая россии только на руку и который она будет стимулировать и дальше, в той или иной форме?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21473

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