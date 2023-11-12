ЕС может не согласовать помощь Украине на 20 млрд евро, – Reuters

(https://www.reuters.com/world/europe/eus-20-billion-euro-plan-ukraine-military-aid-hits-resistance-2023-11-10/)

Обсуждение по поводу создания фонда, из которого странам ЕС будут компенсировать расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также на обучение украинских военных, должно состоятся во вторник.

Дипломаты на условиях анонимности рассказали, что у Германии есть ряд вопросов относительно создания подобного фонда сроком на 4 года и бюджетом в 20 млрд евро. К тому же, некоторые страны ЕС не могут взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за ограниченных внутренних бюджетов.

Возможно, ЕС договорится выполнять свои обязательства ежегодно, а не согласовывать план на большую сумму, растянутую на четыре года.

Джерело: https://t.me/u_now/118001

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