Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 121

ЕС может не согласовать помощь Украине на 20 млрд евро, – Reuters

ЕС может не согласовать помощь Украине на 20 млрд евро, – Reuters

(https://www.reuters.com/world/europe/eus-20-billion-euro-plan-ukraine-military-aid-hits-resistance-2023-11-10/)

Обсуждение по поводу создания фонда, из которого странам ЕС будут компенсировать расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также на обучение украинских военных, должно состоятся во вторник.

Дипломаты на условиях анонимности рассказали, что у Германии есть ряд вопросов относительно создания подобного фонда сроком на 4 года и бюджетом в 20 млрд евро. К тому же, некоторые страны ЕС не могут взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за ограниченных внутренних бюджетов.

Возможно, ЕС договорится выполнять свои обязательства ежегодно, а не согласовывать план на большую сумму, растянутую на четыре года.

Джерело: https://t.me/u_now/118001

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мережею шириться новина, що нібито «українська молодь» емігрує до рф за кращими умовами життя. Це – неправда
Сегодня 10:41    108
12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи
Сегодня 10:26    95
Так починався Голодомор українського народу
Сегодня 10:11    110
Харківщина. 11 листопада
Сегодня 09:53    95
Інформація про те, що в українських потягах подвоїли кількість жіночих купе нібито через брак чоловіків, є маніпуляцією
Сегодня 09:46    103
Друга частина підсумків за жовтень. Тепер про результати роботи ВАКС у жовтні
Сегодня 09:33    113
Підрив залізниці у Рязанскій області та схід з колій 19 вагонів — спецоперація ГУР
Сегодня 09:21    113
В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»
Сегодня 09:08    127
Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»
Сегодня 08:55    106
Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф
Сегодня 08:44    131
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 