Ещё один аспект движения в Курской области, который теребит струны нежной русской души

Контролируемые ЗСУ 1000 км кв – это единственный русский регион России, освобождённый от кадыровцев.

В многослойности тем российской действительности есть одна глубинная, которая тщательно вытесняется, но продолжает жить. И рано или поздно прорастёт.

1.С точки зрения долгосрочных трендов русские в РФ находятся в беде. Русских становится меньше, как в абсолютных, так и в относительных числах.

Официально структура населения России выглядит как 70% русских / 30% нерусских. Де-факто ситуация хуже. Насколько – установить сложно из-за многочисленных манипуляций. Реальные цифры ближе к 60-65%/40-35%.

С одной стороны, неизвестно, сколько в РФ осело мигрантов из Центральной Азии и (в меньшей мере) Китая.

С другой стороны, на фоне плохих цифр в русские записывают всех, кто не успел уклониться.

Например, в период с 2010 по 2021 г. (т.е., с учётом оккупированного Крыма) доля русских в РФ официально (!) снизилась на 5,5 млн человек (или с 77,7% до 71,7%). При этом вполовину (!!!) уменьшилась численность украинцев – более чем на 1 млн человек. Эти люди никуда не делись – их превратили в «русских», что наглядно видно в Крыму.

Без Крыма и манипуляций с украинцами число русских уменьшилось миллионов на 7. Это порядка 6,5-7% этнической массы русских в РФ. Рождаемость у русских снижается на фоне приличных цифр в национальных республиках.

Это всё – до полномасштабного вторжения. Потери от которого в РФ (убитые, безвозвратно уехавшие, неродившиеся) точно больше 1 млн. Основная масса убитых – русские.

Ситуацию с временно захваченным украинским населением однозначно интерпретировать в пользу русских нельзя. Это очень своеобразное население.

В итоге получается, что с трендами естественного прироста и рождаемости уже через поколение соотношение русских/нерусских в РФ будет примерно 50/50. Но с одним важным уточнением – нерусское население будет молодое, активное и напористое, а русское – дряхлеющее и обороняющееся.

2. Напав на Украину, Путин создал для русских огромные проблемы.

Всё чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, русские окажутся под большим давлением. На них повесят всех собак (не на бурятов же с якутами вешать?). Их будут все ненавидеть. И по возможности мстить. И это запрограммировано на десятилетия вперёд.

А поскольку это слабеющий материал, то в ситуации «русские против всех» в самой России у русских шансов на какой-то благополучный исход нет. При Путине и продолжателях его режима – точно.

На примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех национальных республиках РФ. И совсем скоро.

Поэтому объективно в интересах русских как народа:

1) максимально быстро выскакивать из войны и

2) снимать проблемы с украинцами (гражданами Украины), как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.

3. Год назад был очень яркий момент, который многие отметили, но в самой России остановились с интерпретацией.

Кадыровский боевик Апти Алаудинов (до Курска его активно «растили» как один из вариантов смены Кадырова, сейчас могут быть нюансы) на одном из федеральных каналов прямым текстом заявил: русские должны рожать больше детей, иначе контроль над российским пространством будет утерян.

Казалось бы – какое ему дело, что там с русскими?

Нюанс в том, кто такие русские в современной России.

Это не народ - это прокси-структура. Разница в том, что народ – это самоценная сущность со своими интересами. А прокси-структура – это средство для обслуживания чьих-то интересов, чаще всего – во вред себе.

Функция русских в империи (пока их физически больше) – обеспечивать некую легитимность контроля над ресурсами и проводить управленческие сигналы.

Кадыров обладает некой квотой доступа к управлению прокси-структурой «русские». Через неё он поднимается на федеральный уровень и может «легитимно» отстаивать интересы в разных регионах и отраслях.

Без этого доступа кадыровцы станут одной из этнических банд, далеко не самой многочисленной и ресурсной.

Недаром в РФ остриё федерального недовольства направлено против таджиков и узбеков, а также их структур (землячеств и т.д.). Потому что как только условные узбеки окончательно легализуются со своими структурами и смогут быстро превращать мигрантов в россиян, кадыровцы вздрогнут.

Номинально узбеков в РФ 323 тыс. (таджиков чуть больше – 350 тыс.). Хотя только в Москве и одних, и вторых в разы больше. А всех чеченцев (а кадыровцы – это далеко не все) – 1,6 млн.

Отсюда животный страх Кадырова за выживание своего клана в будущем, попытки закрепиться на федеральном уровне и сохранить свою личную армию. У них всё более-менее благополучно, пока их боятся. А если вдруг перестанут, да ещё и рычагов поуменьшится – быть беде. ОАЭ не резиновые.

4. На этом фоне в РФ пробиваются слабые голоса, которые фиксируют такой момент. Если отбросить словесную шелуху и разного рода имитации, то главным врагом Кремля в РФ являются русские националисты.

Та часть русских, которая утверждает, что у русского народа могут быть иные цели, кроме экспансии, доминирования над другими народами и умирания за царя и Отечество.

Именно этих русских Кремль тщательно истребляет. Именно на этой полянке ФСБ активно создает фейковые структуры, чтобы выявлять и давить в зародыше русских неимперцев.

Всё это сопровождается красочными хороводами во главе с Гундяевым и другими производящими «величие» скоморохами, которые решают единую задачу: чтобы мысли о реальных интересах русского народа, которые бродят в головах отдельных людей, не завладели сколь-нибудь значительными массами. И не произошло структурирование вокруг какого-то неподконтрольного субъекта.

Ибо тогда начнётся самое интересное.

5. Украинские войска в Курсе наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и влияют.

Также заход в Курск подвешивает вопрос: а надо ли вымирающим русским в Курске/Смоленске/Брянске/Орле/Пскове и др. воевать с украинцами?

Ради чего?

Ради «Нового Херсонеса» (о нём детальнее напишу, руки не доходят)? Ради уничтоженного в хлам Донбасса, который Россия никогда не восстановит даже близко?

На одном из видео скулящие переселенцы жалуются царю, что они и мужей/сыновей на войну отправили (в нашей базе 2 убитых из Суджи), и армию поддерживают, и лояльны до невозможности, а тут такая напасть. За чьто? Остался маленький шаг – так может зря всё это делали, не надо было?...

Всё вот это – пока далеко не мейнстрим. И российская пропаганда умело гасила подобные мысли, переключая внимание, конструируя искусственных врагов. Но тление есть, естественные интересы никуда не деваются. Их осознание может прорваться в самый неподходящий для Кремля момент.

Факты доказывают, что враги русских - не в Украине, а в Москве.

Москва воюет в Украине русскими и против украинцев, против интересов самих русских.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/576

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