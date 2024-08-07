«F-16 – застарілі літаки, а російська система ППО – найкраща у світі». Це – відверта брехня

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Брехня: літаки F-16 не змінять ситуацію на передовій, адже вони – застарілі, та будуть протистояти найкращій системі ППО в світі. F-16 ризикуватимуть бути знищеними кожен раз, коли наближаються до лінії бойового зіткнення. Таку заяву «американського політолога» Марка Слебоди поширюють російські ЗМІ.

Правда: подібні заяви спрямовані на дискредитацію західних партнерів України та знецінення дипломатичних зусиль Києва, а також на внутрішню мобілізацію росіян.

Насправді бойові літаки F-16 здатні виконувати як наступальні, так і оборонні завдання.

Дальність ракет, випущених з F-16, перевищує дальність плануючих авіабомб (які запускають російські Су-34), а також протитанкових ракет, які запускають гелікоптери Ка-52.

Джерело: https://t.me/spravdi/40641

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