Фахівці CERT-UA виявили нову кіберзагрозу для ЗСУ: для атак використовують соціальну інженерію

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову загрозу, яка направлена проти військовослужбовців ЗСУ. Вороги почали використовувати соціальну інженерію, зокрема, писати, ніби пропонують нову посаду за кордоном.

▶ ️Деталі

Шкідливі файли російські хакери розсилають через месенджер Signal. Подану інформацію маскують під документи, необхідні для заміщення посади в Департаменті операцій з підтримки миру ООН.

В CERT-UA зазначають, що такими розсилками займається хакерська група під ідентифікатором UAC-0149. Фахівці розповідають, які деталі вказують на атаку:

● вам надходить повідомлення в Signal чи інший месенджер, у якому вказано термінове питання, вимога чи пропозиція, наприклад, прохання надати документи для заміщення посади в ООН;

● до повідомлення додано файл, наприклад, "Супровід.rar".

Користувачам рекомендують:

● не відкривати доданий файл;

● не переходити за посиланнями в повідомленні;

● звернутися до CERT-UA для аналізу повідомлення та файлу.

Системним адміністраторам рекомендується:

● заборонити користувачам можливість запуску утиліт на кшталт powershell.exe, wscript.exe, csript.exe, mshta.exe та інших;

● використовувати для цього штатні механізми операційної системи (SRP, AppLocker, налаштування реєстру).

Джерело: meta.ua

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