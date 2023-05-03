Фашистский ресурс "Логика Маркова": А как бы вы ответили на удар по Кремлю?

1. Ударили по резиденции Зеленского в центре Киева? Но его там уже не будет.

2. Ударили мощно по центру Киева? Но Киев это наш русский город.

3. Ударили по Генштабу ВСУ? Но командует всем Пентагон.

4. Ударили по Пентагону? Но это третья мировая война.

5. Ударили тактическим ядерным оружием,? Но это не даст много военного эффекта. И приведёт к реальной политической изоляции России в мире.

Мало того, что все удары, которые Россия имела, она потратила на войну с трансформаторами, теперь оказывается и выхода у Кремля нет, если бы даже "Армагеддон" не уничтожил все ракеты российской армии: придется сглатывать.

Что ж. Москве не привыкать.

Тихо. И спокойно сглатывать.

К слову, удары произошли посреди ночи. И первые видео появились в это же время.

Кремль никак не реагировал до тех пор, пока видео не начали гулять по популярным ресурсам. Говоря проще, Кремль пытался умолчать о том, что беспилотник устраивал огненное шоу под окнами рашистского Рейхстага.

Так что сглатывать Москва умеет. Глотала и молчала 8 часов.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7825

А почему никто не рассматривает в контексте удара по кремлю внутренний фактор?

Не мифических партизан, а именно фактор межведомственной и даже более того, внутриведомственной конфронтации, ярко провалявшееся в 2022.

Странным образом эту версию, почему-то не учли.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19037

Оно?

Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение. (c)

Если судить по направлению движения дронов, то на Кремль могли напасть Люберцы, Рязань, Тамбов или Саратов.

Даже Луганск не мог, не говоря уже о Харькове или Киеве.

Покажите эту картинку партнёрам, которые сейчас лежат в обмороке из-за коричневой линии Путина.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16056

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