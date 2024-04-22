Фейк: «Американська бібліотечна асоціація відбілює історію «українських нацистів»

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Брехня: у книзі Володимира В'ятровича про УПА «Ворожі архіви: радянські протиповстанські дії та український націоналістичний рух – вибране з архіву таємної поліції», яку відзначила Американська асоціація бібліотек, відбілюються злочини українців в СС. Про це з посиланням на видання The Nation пише посольство росії у США.

Правда: випущена 10 квітня в американському виданні The Nation публікація «Чому американська бібліотечна асоціація відбілює історію українських нацистів?» є наклепом, заявив (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10224977682808774&id=1217668243&rdid=HnwwpS2LK6YB7NtH) український історик та публіцист Володимир В'ятрович.

За словами В'ятровича, за кілька днів після публікації статті, Американська бібліотечна асоціація вилучила його працю зі списку найкращих історичних матеріалів 2023 року.

- Комітет розглядатиме інструкції та процедури нагородження. Сподіваюся, процедура перегляду включатиме ознайомлення із змістом книги, що не вважав за потрібне автор статті, не навівши жодної цитати з неї на підтвердження своїх тез. А ще для обʼєктивного рішення варто ознайомитися із особливостями того, як діє російська пропаганда на Заході в інформаційній війні проти України, – додав історик.

До слова, автором статті є лєв голінкін, який вже писав про «фашистів на Майдані», «нацистів у «Азові», та «не все так однозначно» із знищенням росією українських міст на Донбасі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38096

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