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Фейк: «найманці ЗСУ виявили найбільшу жорстокість щодо жителів курщини»

Фейк: «найманці ЗСУ виявили найбільшу жорстокість щодо жителів курщини»

#спростуванняЦентру

Брехня: у російському прикордонні найбільшою жорстокістю до мирного населення відрізняються підрозділи ЗСУ, що складаються з польських, французьких та американських найманців. Це розповсюджують пропагандистські псевдоЗМІ з посиланням на «силові структури» рф.

Правда: жодних так званих «силових структур» росії на непідконтрольній їй території курської області немає. Тому й посилатись нема на кого. А подібні звинувачення мають на меті лише одну ціль – «розлюднити українців».

Адресат цих «новин» лише один – глибинний народ росії. На Заході подібна брехня вже не працює, адже чимало представників іноземних, впливових і по-справжньому незалежних ЗМІ вже побували на зайнятій ЗСУ території курської області.

До слова, у своїх репортажах закордонні медійники заявляють, що не побачили слідів «звірств» як до російських полонених, так і мирних жителів – саме тому москва так нервує з приводу непідконтрольних ЗМІ на непідконтрольній їй території.

Крім того, як зазначає речник ОТУ «Сіверськ» Вадим Мисник, саме кремль відмовився надати гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території курщини, яку контролюють ЗСУ.

Джерело: https://t.me/spravdi/41481

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