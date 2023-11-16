Фейк о массовке Залужного: пропаганда рф продолжает ИПсО «о конфликте в руководстве Украины»

Вражеские ресурсы распространяют информацию о том, что в Киеве набирают массовку якобы для поддержки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«На самом деле подобных объявлений на украинских сайтах нет, а Главнокомандующий ВСУ или кто-либо из военного руководства не собирает массовку для мероприятий. Распространяя подобные фейки, ru-пропагандисты пытаются дискредитировать Валерия Залужного», - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26652

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