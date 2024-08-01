Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 127

Фейк: «передані Україні винищувачі F-16 стануть військовими трофеями росії»

Фейк: «передані Україні винищувачі F-16 стануть військовими трофеями росії»

#спростуванняЦентру

Брехня: американські винищувачі F-16, які збираються використовувати ЗСУ, спіткає така ж доля, як танки Leopard і Abrams – вони будуть легкою ціллю для зс росії та стануть військовими трофеями на парадах в росії. Таку заяву експерта та аналітика Лукаса Лейроса цитують пропагандистські ресурси.

Правда: російська пропаганда дедалі активніше намагається переконати українців, що поява F-16 у небі над Україною нібито «нічого не змінить» і «жодним чином не вплине на перебіг війни».

Для цього москва використовує так званих «іноземних експертів», як-от Лукаса Лейроса. На шпальтах російських псевдомедіа ця персона фігурує як «геостратег», або як «бразильський журналіст» та навіть як «політолог».

Насправді 25-річний бразилець Лейрос – це одна з балакучих голів кремля, чиє завдання – озвучувати пропагандистські наративи.

Наприклад, у червні 2024 року Лейрос відвідав окупований і зруйнований Маріуполь та поширив фейк, що місто буцімто «динамічно розвивається». У 2023 році Лейрос поширював з трибуни ООН фейки про використання Україною хімічної зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/40511

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ підозру отримав один із найближчих соратників путіна та заступник міністра оборони рф
Сегодня 10:45    120
ГУР завершило крупнейшую в истории DDOS-атаку на интернет-инфраструктуру рф
Сегодня 10:22    116
«З'явилися свідчення чергової жертви «київського режиму». Це – ворожа маячня
Сегодня 10:10    138
Незаконний виїзд чоловіків за кордон: нові підозри
Сегодня 09:59    143
48% американців вважають, що США зобов'язані допомагати Україні — водночас 49% вважають, що вони не повинні цього робити
Сегодня 09:47    128
На 9% зросли аптечні продажі лікарських засобів у 2023 році в порівнянні з 2022
Сегодня 09:37    129
Судитимуть правоохоронців з Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим
Сегодня 09:14    129
Ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания
Сегодня 09:03    104
рашисты удерживают украинских детей в военном лагере под Новосибирском
Сегодня 08:51    132
В россии охота за головами новобранцев выходит на новый уровень
Сегодня 08:40    137
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 