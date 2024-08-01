Фейк: «передані Україні винищувачі F-16 стануть військовими трофеями росії»

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Брехня: американські винищувачі F-16, які збираються використовувати ЗСУ, спіткає така ж доля, як танки Leopard і Abrams – вони будуть легкою ціллю для зс росії та стануть військовими трофеями на парадах в росії. Таку заяву експерта та аналітика Лукаса Лейроса цитують пропагандистські ресурси.

Правда: російська пропаганда дедалі активніше намагається переконати українців, що поява F-16 у небі над Україною нібито «нічого не змінить» і «жодним чином не вплине на перебіг війни».

Для цього москва використовує так званих «іноземних експертів», як-от Лукаса Лейроса. На шпальтах російських псевдомедіа ця персона фігурує як «геостратег», або як «бразильський журналіст» та навіть як «політолог».

Насправді 25-річний бразилець Лейрос – це одна з балакучих голів кремля, чиє завдання – озвучувати пропагандистські наративи.

Наприклад, у червні 2024 року Лейрос відвідав окупований і зруйнований Маріуполь та поширив фейк, що місто буцімто «динамічно розвивається». У 2023 році Лейрос поширював з трибуни ООН фейки про використання Україною хімічної зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/40511

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