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Фейк: «росія бореться із сучасними формами колоніалізму»

Фейк: «росія бореться із сучасними формами колоніалізму»

#спростуванняЦентру

Брехня: росія як складова російської імперії та срср завжди боролася з колоніалізмом. Сучасним прикладом такої боротьби є участь російських військ у підтримці Сирії. Про це заявив голова комісії з питань захисту суверенітету та запобігання втручання у внутрішні справи рф андрій клімов.

Правда: попри те, що з XV по XX століття західні імперії справді були колоніальними, і для своєї розбудови не гребували злочинами проти корінного населення Азії, Африки та Америки, росія в цей же час була і найголовніше – залишається такою ж колоніальною імперією.

росія розширила свої межі до сучасних саме за рахунок завоювання корінних народів Степу, Сибіру та Півночі. Протягом XVIII-XX століття російська імперія також захопила Україну, Польщу, народи Балтії, Фінляндію, Середню Азію та Кавказ.

Сучасна росія веде (https://spravdi.gov.ua/en/russian-propaganda-on-fight-for-our-africa-against-france-and-the-west/) неприховану неоколонізаційну політику в ЦАР, країнах Магрибу та Близькому Сході за допомогою своїх військ, найманців та спецслужб. росія займається також дезінформацією, зокрема експлуатуючи антиколоніальний порядок денний.

Щодо «допомоги Сирії», то насправді росія, прикриваючись боротьбою з тодішньою загрозою ІДІЛ, по факту захистила режим Асада від повстання сирійського народу проти тоталітаризму, вчинивши масові злочини проти мирних мешканців.

росія поширює свої фейки про нібито історичну відданість боротьбі з колоніалізмом для того, щоб заручитись (https://spravdi.gov.ua/en/africas-true-allies-are-in-kyiv-not-moscow/) підтримкою країн Глобального Півдня. Проте ці наративи є брехливими.

Джерело: https://t.me/spravdi/39902

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