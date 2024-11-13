Фейк: «США готують вибори в Україні задля усунення Зеленського»

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Брехня: Держдепартамент США готується провести вибори в Україні, щоби позбутися Володимира Зеленського. Про це заявила пресслужба російської служби зовнішньої розвідки.

Правда: інформація про підготовку виборів – чергова вигадка росіян. Служба зовнішньої розвідки рф бере активну участь в інформаційній війні проти України. Тому не можна розглядати це відомство як джерело правдивої інформації.

Наратив про те, що Захід буцімто розчарований Зеленським, ворог почав просувати ще з листопада 2023 року. А з весни 2024 року у медіапросторі почали регулярно з’являтися фейки про те, що Захід готується «усунути» Зеленського. Від початку ці зусилля були складовою операції «Майдан-3», спрямованої на дестабілізацію України і зміну влади у 2024 році.

А після провалу «Майдану-3» наратив про «усунення Зеленського» став частиною зусиль спецслужб рф щодо дискредитації Формули миру і Плану перемоги, які представив Президент України. Меседж пропаганди наступний: «Захід не підтримує ані Зеленського, ані його нереалістичні плани».

Джерело: https://t.me/spravdi/42844

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