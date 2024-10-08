Фейк: «у Черкасах ритуальна компанія закликає заздалегідь попіклуватися про чоловіків»

Брехня: черкаське ритуальне агентство «Янгол» у своєму рекламному оголошенні зі слоганом «Подбай про свого чоловіка заздалегідь» пропонує містянам знижки на послуги з поховання. Цей вкид поширюють пропагандистські Telegram-канали.

Правда: рекламний буклет є ворожою підробкою оскільки ритуальної агенції з назвою «Янгол» у Черкасах і Черкаській області немає, встановили розслідувачі «Укрінформ».

- Шаблон для «оголошення» можна знайти (https://srbvspb.orgs.biz/) на сайті російської школи з вивчення сербської мови. Єдине, що змінили пропагандисти, – замалювали один з елементів орнаменту за допомогою графічного редактора, – додають фактчекери.

Поширений ворогом наратив має на меті показати, що «прості українці» нібито зневажають українських військових та хочуть нажитися на їхній смерті.

Джерело: https://t.me/spravdi/41947

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