Фейк: «у жителів Сумщини відбиратимуть дітей за відмову від евакуації»

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Брехня: заступниця голови МВС України Катерина Павліченко заявила, що на Сумщині за відмову від евакуації у батьків примусово вилучатимуть дітей. Таку маячню розносять кремлівські пропагандисти у Telegram.

Правда: російська пропаганда продовжує просувати сюжети-лякалки про «чорну трансплантологію» та «продаж дітей в інші країни». Ці брехливі наративи присутні в пропаганді з 2014 року.

Триває інформаційна спецоперація з дискредитації Олени Зеленської, яку росіяни змальовують (https://t.me/spravdi/39606) «головою мафії торговців дітьми».

Цього разу для просування наративу пропагандисти перекрутили (https://kg.npu.gov.ua/news/kateryna-pavlichenko-pytannia-evakuatsii-ditei-iz-pryfrontovykh-rehioniv-hostryi-humanitarnyi-vyklyk) заяву заступниці голови МВС Катерини Павліченко про евакуацію дітей з прифронтових територій.

Насправді вона говорила про те, що інколи щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. У деяких випадках настає кримінальна відповідальність – коли йдеться, наприклад, про залишення в небезпеці.

Мета росіян – не лише підірвати довіру українських громадян до власної держави, військових та правоохоронців, а й створити інформаційне прикриття для ситуації в курській області, де місцева російська адміністрація не організувала евакуацію цивільного населення із зони бойових дій.

Джерело: https://t.me/spravdi/40894

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