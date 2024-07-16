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Фейк: «у лавах ЗСУ спостерігається хвиля спроб суїциду»

Фейк: «у лавах ЗСУ спостерігається хвиля спроб суїциду»

#спростуванняЦентру

Брехня: мобілізовані українці усвідомлюють безперспективність продовження війни за «київський режим», через що ЗСУ накриває хвиля спроб накласти на себе руки. Про це з посиланням на пропагандиста яна гагіна пишуть прокремлівські Telegram-сміттярки.

Правда: поширюючи вигадки і домисли про нібито «занепад морального духу в лавах ЗСУ», москва намагається деморалізувати українців і переконати їх у тому, що «подальший опір окупантам марний».

Для цього обираються найбільш чутливі теми, аби викликати сильну емоційну реакцію у цільової аудиторії.

Щодо яна гагіна, то він відомий російський пропагандист. Народився у Севастополі, багато років жив у рф, де став кадровим співробітником фсб.

Після російської окупації Криму координував діяльність сербських найманців і «козачих» загонів, потім – займався підготовкою найманців, які брали участь в окупації Донбасу. З 2017 року «працює» у сфері пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/40163

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