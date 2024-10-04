Фейк: «у Вовчанську росіяни вперше застосували вакуумну бомбу ОДАБ-9000»

Брехня: російська армія застосувала у Вовчанську найпотужніший термобаричний боєприпас, який є у її розпорядженні – авіабомбу ОДАБ-9000. Це тиражують Telegram-канали російських «воєнкорів».

Правда: росіяни застосували боєприпас меншої ваги й потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення «ефектної картинки», заявив речник ОТУ «Харків» полковник Віталій Саранцев:

- Для застосування цього боєприпасу [ОДАБ-9000] потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Однак переміщення таких літаків не було зафіксовано.

Вчергове закликаю представників українських медіа та адміністраторів Telegram-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу!

Речник додав, що подібні повідомлення з боку ворога можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Джерело: https://t.me/spravdi/41903

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