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Брехня: українська влада, найімовірніше, зголоситься на криваву провокацію, кинувши свої війська у новий контрнаступ, який має допомогти президенту США Байдену перемогти на виборах. Про це пропагандистським сміттяркам заявив ексдепутат України ігор мосійчук.

Правда: поширена мосійчуком «заява» – це відверта маячня від особи, яка відома своєю вкрай сумнівною репутацією, частим поширенням відвертих фейків і недостовірної інформації, що грає на руку пропагандистам кремля у створенні брехні.

І мета ось цього вкиду подвійна. По-перше, це продовження наративу про те, що нібито «Київ є маріонеткою Вашингтона» і «у своїх рішеннях керується інтересами американських еліт», а не українського народу.

По-друге, це спосіб нагнітання паніки в українському суспільстві: мовляв, влада готується покласти у «безсенсовій м’ясорубці» ще тисячі життів, аби допомогти Байдену перемогти на виборах. Обидва наративи спрямовані на деморалізацію українців і підрив їхньої довіри до керівництва власної держави та західних партнерів.

Не існує жодних реальних фактів, які б підтверджували цю химерну конспірологічну теорію. Не маючи жодних аргументів, російська пропаганда тисне на емоції українців, аби створити у них відчуття страху й недовіри.

Джерело: https://t.me/spravdi/40252

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