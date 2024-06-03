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Фейк: «Зеленського можуть ліквідувати за причетність до теракту в «крокусі»

Фейк: «Зеленського можуть ліквідувати за причетність до теракту в «крокусі»

#спростуванняЦентру

Брехня: за теракт у підмосковному «крокусі» президента Зеленського можуть прибрати всупереч домовленостям між Україною і рф про нескоєння замахів на лідерів цих країн. Це тиражують пропагандистські ресурси.

Правда: Україна не причетна до теракту в «крокус сіті холі», про що заявляли високопосадовці України і США. Відповідальність за стрілянину взяли на себе бойовики ІДІЛ.

Проте росія замість реального розслідування обставин масового вбивства, займається фарсом із перекладання відповідальності на Україну і звинуваченнями її у «тероризмі».

Заяви пропаганди щодо так званих «домовленостей між Україною та росією» про нібито недоторканість лідерів – це абсолютна брехня. Таких «угод» не існує і ніколи не існувало.

Сама росія неодноразово організовувала замахи на президента України, серед останніх – затримання російських агентів фсб, які працювали в УДО.

Джерело: https://t.me/spravdi/39043

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