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Фейк: «ЗСУ навмисно обстрілюють поля на Херсонщині, щоб знищити врожай»

Фейк: «ЗСУ навмисно обстрілюють поля на Херсонщині, щоб знищити врожай»

#спростуванняЦентру

Брехня: військовослужбовці ЗСУ б'ють з артилерії та провокують пожежі на лівобережжі Дніпра і таким чином знищують посіви на Херсонщині. Крім того, українські оператори FPV-дронів скеровують їх на комунальників і карети швидкої допомоги. Про це з посиланням на колаборанта сальдо пишуть пропагандисти.

Правда: ЗСУ не вдаються до терористичних обстрілів тимчасово окупованої частини Херсонщини – цим займається винятково російська загарбницька армія.

До прикладу, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ввечері 8 червня російські військові скинули вибухівку з дрона на машину швидкої допомоги:

- В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала.

Українські ж оператори FPV-дронів направляють своїх «пташок» тільки на живу силу ворога, його бойову техніку, склади з ПММ і укріплення.

Поширені колаборантами заяви – це чергова кампанія з дискредитації ЗСУ перед мешканцями окупованих територій, які знаходяться в інформаційній блокаді.

Джерело: https://t.me/spravdi/39393

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