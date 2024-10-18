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Фейкомет прилєпін плутає росіян брехнями про ще «один народ»

Фейкомет прилєпін плутає росіян брехнями про ще «один народ»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Пропагандист захар прилєпін, якого в росії вважають письменником, в інтерв’ю «комсомольськой правде» заявив: «Я за те, щоб українські регіони, які очевидно проросійські й мають високі шанси легко до нас адаптуватися – це Харків, Миколаїв, Одеса, плюс-мінус лівобережжя Дніпра, ми не залишили напризволяще на наругу і повну дерусифікацію».

У наративі про «єдиний народ» заплуталися вже й самі мешканці рф. Вони запитують (і зовсім не риторично): «Якщо українці, росіяни і білоруси – це один народ, а з іншого боку, у Харкові-Одесі, за словами прилєпіна, – «наші», то чому їх негайно потрібно звільнити від українців, які «один народ із нами?»

Тобто, ми один народ, але всередині нас є ще «один народ», який стогне під п’ятою іншого «одного народу», а тому підлягає звільненню від нього?». Розплутати цей вузол питань засобами формальної логіки неможливо.

Джерело: https://t.me/spravdi/42182

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