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Фейкороби вкинули чергову підробку про «звірства ЗСУ» на курщині

Фейкороби вкинули чергову підробку про «звірства ЗСУ» на курщині

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Нещодавно у медіапросторі з’явилося фото присипаних землею тіл із супровідним підписом: «На фотографії одне з сіл, звільнених 61-ю ОМБр у курській області. У ямі ж лежать дід і його онук, які вирішили чинити нам опір. Продовжуємо винищення орків. Слава Україні!».

Насправді, вперше цей знімок опублікував проєкт «Ціна держави» аналітичного центру «CASE Україна» у Facebook.

У дописі оголошено збір на купівлю автомобіля «для ефективнішого виконання бойових завдань», а на фото зображені тіла літньої жінки та її сина із села, «звільненого бійцями з 61 бригади».

У дописі чітко вказано, що це «наслідок ординської присутності», себто російської окупації населеного пункту. Аналіз скриншота, який поширюють z-ресурси, свідчить, що для його створення оригінальна публікація була відредагована у браузері через зміну коду сторінки.

Джерело: https://t.me/spravdi/42757

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