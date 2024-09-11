Фільм «росіяни на війні» – це «тонка пропаганда» і легітимізація геноциду українців

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Показ російського пропагандистського фільму «росіяни на війні» анастасії трофімової планується на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм вже було показано на Венеційському кінофестивалі.

▶ Стрічка «росіяни на війні» виправдовує російську агресію і окупацію території України, просуває кремлівські наративи на широку аудиторію.

▶ Фільм трофімової спотворює або замовчує факти, незручні для кремля і не може вважатися об’єктивним.

▶ Це – спроба відбілити репутацію російських загарбників, які заплямували себе кривавими воєнними злочинами. Стрічка намагається викликати емпатію, жалість та солідарність з вбивцями.

▶ Режисерка фільму трофімова вдає з себе нейтральну, об’єктиву і навіть «опозиційну», аби втертися у довіру до західного глядача. Це типовий метод «тонкої пропаганди».

▶ Закликаємо скасувати показ фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто та відмовитись від підтримки російської пропаганди

Джерело: https://t.me/spravdi/41465

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