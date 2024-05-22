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Фонд госимущества продал на аукционе жилье российского олигарха Шелкова и коллаборанта Сальдо

Фонд госимущества продал на аукционе жилье российского олигарха Шелкова и коллаборанта Сальдо

В Украине прошли первые успешные аукционы по продаже санкционного имущества. Фонд госимущества продал жилье российского олигарха Михаилу Шелкову и коллаборанта Владимиру Сальдо в Одессе.

Четырехкомнатная квартира Михаила Шелкова площадью 175,5 кв. м ушла с молотка за 4 млн грн. За нее боролись два участника, а за квартиру Сальдо — девять. Финальное предложение составило 2,9 млн грн, и поступило оно от частного лица.

После завершения аукционов Фонд госимущества должен провести проверку заявлений победителей, прилагаемых документов и информации о них. Если они соблюдали требования законодательства, в течение 10 рабочих дней победители и ФГИ должны подписать протоколы о результатах электронных аукционов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36265

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