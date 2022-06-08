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ФСБ розпочала виготовлення фейкових газет та радіопередач, які імітуватимуть українську та незалежну пресу для українських військовополонених

ФСБ розпочала виготовлення фейкових газет та радіопередач, які імітуватимуть українську та незалежну пресу для українських військовополонених

За свідченням правозахисників, ФСБ розпочала виготовлення фейкових газет та радіопередач, які імітуватимуть українську та незалежну пресу для українських військовополонених, які перебувають у слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону.

● Це робиться, щоб давати фейкову інформацію про те, що українська армія розгромлена, і за ними ніхто не прийде, не врятує, не обмінюватиме, і вся Україна вже під контролем російських силовиків. Така психологічна обробка військовополонених, на думку її організаторів, допоможе ними краще маніпулювати для того, щоб наші хлопці підписували свідчення, оговорювали себе і тих, з ким проходили службу.

● Я допускаю, що знайдуться втомлені та деморалізовані люди, які пристануть на цей трюк, але більшість наших воїнів пройшли таку школу мужності на фронті, що ніколи не купляться на таку дешевку. Тим більше, наше ГУР МО, стверджує, що віднайшли способи підтримки зв`язку з ними.

Дай Бог, але розмови про обмін наших героїв влада поступово "замилила" та відтіснила з інформаційного простору... Ось і постає питання - а чи були відповідні домовленості, як нас впевнювали, з самого початку?

Источник: https://t.me/Sharpreview/14616

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