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«Глава ГУР Буданов потрапив до російського полону». Це – неправда

«Глава ГУР Буданов потрапив до російського полону». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: після масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ, повідомлялося про ліквідацію однієї з важливих українських фігур. Пізніше з'ясувалось, що це був голова ГУР Буданов і він був узятий у полон військовими рф. Новину про це пишуть кремлівські «z-воєнкори».

Правда: насправді, пропагандисти вже «брали у полон Буданова» – цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року.

Пропаганда для створення цієї брехні використала технологію діп-фейк з обличчям очільника Головного управління розвідки.

Нагадаємо, на форумі Kyiv Stratcom Forum 2024 глава ГУР заявив: найабсурдніший російський фейк був про те, що його у минулому році вбили.

Джерело: https://t.me/spravdi/38095

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